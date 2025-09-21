© Община Кубрат виж галерията Ремонтните дейности в Детска градина "Пролет“ в село Севар продължават, но вече дават своите първи плодове – на 15 септември градината отвори врати за две групи деца, които посрещнаха новата учебна година в напълно обновени и светли помещения.



Кметът на община Кубрат г-н Алкин Неби направи проверка на място и поздрави екипа на градината и работниците:



"Поетият ангажимент беше спазен – децата на Севар могат да започнат учебната година в чиста, обновена и уютна среда. За мен това е най-важното – да осигурим най-добрите условия за нашите най-малки жители,“ каза той.



Проверката показа подредени нови легълца, готови да осигурят спокоен сън и почивка на децата. В занималните пъстрите столчета и масички, подредени в кръг, приканват малчуганите към игра и учене. Възпитателките споделиха, че още в първия ден децата са влезли с усмивки и любопитство – за тях новата среда е като приключение.



"Много е различно – светло, модерно, приятно. Децата веднага се почувстваха спокойно и уверено. Когато средата е красива и удобна, и работата ни е по-лесна и приятна,“ споделиха възпитателките.



Ремонтът обхваща цялата сграда и ще приключи в рамките до март - април догодина. Дейностите включват подмяна на покрива (почти завършена), нова дограма, която вече се монтира, външна топло изолация и саниране, подово отопление, изцяло нова електрическа и ВиК инсталация, както и модернизация на кухнята, баните и санитарните помещения.



Една от ключовите иновации е въвеждането на климатична система тип "чилър“, която ще осигурява комфорт през всички сезони. А слънчевите панели с мощност до 30 kW ще направят градината почти енергийно независима и ще намалят разходите за поддръжка.



С всяка стъпка ДГ "Пролет“ се приближава към мечтаната цел – да бъде съвременна, комфортна и енергийно ефективна детска градина, в която децата от Севар ще растат, учат и мечтаят в модерна и красива среда.