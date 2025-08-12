ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
За "Фокус" директорът на парка Росен Баненски обясни, че огнеборци и доброволци се опитват да ограничат стихията от билото на връх Конски кладенец. Гори иглолистна гора - черен и бял бор. Разпространението на огънят е предимно низово. Според Баненски става въпрос за засегнати между 10-15 декара гора. Фронтът, на който се опитват да ограничат бедствието е голям. Става въпрос за 800-1000 метра.
Шефът на Национален парк "Пирин" е оптимист, че до късния следобед пожарът ще бъде овладян. Баненски заяви, че за първи път в България има подобен пожар, който експертите определят като тип "Калифорнийски".
