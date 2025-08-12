Новини
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Автор: Десислава Томева 11:25Коментари (0)46
©
От вчера на обяд пожарът, който гори в Пирин навлезе в Националния парк. Огънят настъпва от посока село Полски, където пожарът все още не е угасен напълно.

За "Фокус" директорът на парка Росен Баненски обясни, че огнеборци и доброволци се опитват да ограничат стихията от билото на връх Конски кладенец. Гори иглолистна гора - черен и бял бор. Разпространението на огънят е предимно низово. Според Баненски става въпрос за засегнати между 10-15 декара гора. Фронтът, на който се опитват да ограничат бедствието е голям. Става въпрос за 800-1000 метра.

Шефът на Национален парк "Пирин" е оптимист, че до късния следобед пожарът ще бъде овладян. Баненски заяви, че за първи път в България има подобен пожар, който експертите определят като тип "Калифорнийски".

Още по темата: общо новини по темата: 16
08.08.2025 Пожарът в Пирин е локализиран
05.08.2025 Хеликоптер се включи в доизгасяването на пожара в Пирин
31.07.2025 Отменят въведената евакуация на село Плоски
30.07.2025 Георги Динев: Координацията между институциите е на високо ниво
30.07.2025 Джартов: Хората ще могат да се върнат по домовете си, когато бъдем сигурни, че е осигурена тяхната безопасност
30.07.2025 Комисар Димитър Димитров: Не беше допуснато да пострада нито един жител при евакуацията в Плоски
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
12:01 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
13:30 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
09:40 / 10.08.2025
