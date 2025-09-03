Новини
Директорът на СДВР за задържания след инцидента с дерайлиралия трамвай: Направил го е под въздействие на изпито голямо количество алкохол
Автор: Илиана Пенова 12:27
©
виж галерията
"Две лица са опитали да се качат в мотрисата от вратата за пътници и след като не успели и през незатворено прозорче бъркат и задвижват трамвая през ръчка, която се намира на около 1,50 метра от земната повърхност". Това каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. 

"Първо задържахме 29 годишен младеж и установихме, че той е един от участниците като признава за извършеното деяние на неговия 22-годишен приятел и показа чат комуникация, от която става ясно, че извършителят съжалява за ислучилото се и го е направил под въздействие на изпито голямо количество алкохол", обясни

Стана ясно, че 22-годишният е признал за извършеното престъпление.

Още по темата:
03.09.2025 Осъждан млад мъж е задържан за инцидента с дерайлиралия трамвай в София
03.09.2025 Столичният електротранспорт: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа
03.09.2025 Наказват административно ватмана на дерайлиралия трамвай
02.09.2025 Трети инцидент с трамвай за ден
02.09.2025 Иван Таков: Неофициално има задържан за дерайлиралия трамвай в София
02.09.2025 СГП утре ще каже има ли задържани за дерайлиралия трамвай, който се заби в подлез в София
