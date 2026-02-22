Дни преди трагедията в Бургас, починалото момче се е оплаквало от силно и продължително главоболие?
©
Това разказват негови съотборници, цитирани от сайтът zajenata.bg.
Момчето е ученик в 10-ти клас в Националната финансово-стопанска гимназия в София и е сред най-перспективните състезатели на клуб НСК "Олимп“, с множество държавни титли зад гърба си. В Бургас е пристигнал в петък заедно с родителите си за участие в състезанието, като още тогава се е оплакал от необичайни болки в главата. Бил е прегледан, но не е установено сериозно здравословно отклонение.
Инцидентът става по време на загрявката преди старта на третия състезателен ден. Докато е във водата, момчето внезапно колабира. Треньори и медицински екипи веднага го изваждат и започват реанимационни действия. В продължение на около 50 минути лекарите се борят за живота му, но въпреки усилията им той не е спасен.
Като предварителна версия се обсъжда мозъчна аневризма, но окончателната причина за смъртта ще бъде установена след аутопсия.
Случаят предизвика силен отзвук сред спортната общност и участниците в състезанието.
Още от категорията
/
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения и са му отнемали книжката
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
19:20 / 21.02.2026
Преустановени са плаванията па ферибота по линия Никопол - Т. Маг...
09:38 / 21.02.2026
Катастрофа затруднява движеното в района на Бяла
11:30 / 19.02.2026
Трима младежи пребиха възрастен мъж в Хотанца
22:33 / 18.02.2026
Зимна буря остави Североизточна България без ток
20:30 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.