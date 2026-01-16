Добрич обявява грипна епидемия, очаква се заповед
На заседание на оперативния щаб в града вчера е взето решение учебните занятия от понеделник да се провеждат дистанционно.
Очаква се днес Регионалната здравна инспекция да издаде заповед, съгласувана с министерствата на здравеопазването и на образованието.
