Донорска ситуация бе реализирана в МБАЛ-Силистра, след като близките на 73-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите му.Екип на МБАЛ – Силистра, с координатори д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов, ръководиха процеса. Поради медицински показания, органите – черен дроб и два бъбрека – бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни.Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор" изказват искрени съболезнования на близките на донора и изразяват дълбока благодарност и уважение за благородното им решение, взето в изключително труден момент, с което спасяват човешки животи. Благодарност изказваме и на екипите на лечебните заведения.