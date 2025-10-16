ЗАРЕЖДАНЕ...
Донорска ситуация в МБАЛ-Силистра: Органите на 73-годишен мъж бяха предоставени на Румъния
©
Екип на МБАЛ – Силистра, с координатори д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов, ръководиха процеса. Поради медицински показания, органите – черен дроб и два бъбрека – бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни.
Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор" изказват искрени съболезнования на близките на донора и изразяват дълбока благодарност и уважение за благородното им решение, взето в изключително труден момент, с което спасяват човешки животи. Благодарност изказваме и на екипите на лечебните заведения.
Още от категорията
/
УМБАЛ "Канев" с активно участие в годишната среща на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Полицията в Добрич откри издирвано 15-годишно момиче
21:16 / 14.10.2025
Ужас във Враца: Млад мъж се самоуби пред очите на курсисти
17:31 / 14.10.2025
Изоставена къща гори в София, силна и неприятна миризма се носи в...
16:29 / 14.10.2025
УМБАЛ "Канев" с активно участие в годишната среща на Българското ...
13:30 / 14.10.2025
АПИ: През ноември се очаква разрешение за строеж на участъка Русе...
12:49 / 14.10.2025
Катастрофа с пострадал между селата Стамболово и Малко Враново
12:39 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.