Драганов: Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница

© С откриване на стена с размери 6 x 2 метра на едни от най-именитите русенски възрожденци беше дадено началото на 20-ия пореден Празник на ябълката в село Екзарх Йосиф, община Борово. На стената 46-годишният Боян Боцев, член на Сдружението на художниците, е изобразил ликовете на Баба Тонка, Захари Стоянов и Никола Обретенов.



По традиция събитието събра стотици гости от региона, а също и от съседна Румъния. Сред тях бяха областният управител Драгомир Драганов, регионалният отговорник на ПП ГЕРБ Пламен Нунев, председателят на Общинския съвет в Русе и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев, кметът на община Борово Валентин Панайотов, директорът на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие“ Анета Карагьозова, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям, както и редица други представители на държавната и местна администрация, а също и изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.



"Смея да твърдя, че овощарството е изкуство и наука едновременно, защото то изисква знания, постоянство и търпение. Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница. Днес изказваме дълбока благодарност за вашия принос към земеделието, за съхраняването на традициите и за усилията ви да запазите автентичния вкус на българския плод“, каза Драганов в обръщението си към присъстващите.



Той благодари на домакина на събитието кметът Илия Данев, който неуморно вече осми мандат полага неимоверни усилия за развитието на населеното място. По думите на Драганов водещ стратегически приоритет пред настоящото правителство остава развитието на модерно земеделие и производство на храни, отговарящи на най-високите световни стандарти.



"Силната национална политика в този сектор е гаранция, че българският производител ще бъде конкурентоспособен на европейския и световния пазар, а българският потребител ще има достъп до качествена продукция. Подобна политика е и израз на нашата отговорност към бъдещите поколения“, категоричен бе Драганов. Той посочи също, че Съвместната българо-румънска земеделска работна група, в която ключова роля има и Лили Ганчева, винаги може да бъде платформа за обмяна на опит и добри практики, както и развитие на възможностите за навлизане на чуждестранните пазари от страна на българските производители.



"С огромна радост и гордост отбелязваме 20 години от нашия обичан Празник на ябълката – символ на плодородието, труда и духа на нашето село. През тези две десетилетия този празник се превърна не просто в традиция, а в жива нишка, свързваща поколения, приятелства и сърца. Ябълката, скромен, но благороден плод, олицетворява усилията, постоянството и любовта, с които хората от нашия край се грижат за земята, дома и общността. Днес повече от всякога имаме нужда да пазим корените си и да предаваме обичаите си“, заяви от своя страна кметът Илия Данев. Той припомни как се е зародила идеята за празника и отбеляза, че всяка година селото се сдобива с нещо ново и различно, което радва жителите и гостите. Данев посочи още, че това е едно от първите села в страната с най-много паметници и паметни плочи. Кметът изрази надежда, че и в бъдеще хората от Екзарх Йосиф ще работят за по-крепкото единство и по-доброто бъдеще на общността.



Председателят на Русенския общински съвет академик Белоев подчерта ролята на Илия Данев за съхраняването на българските традиции и обичаи и пожела на жителите да бъдат все така енергични и инициативни, както и да се радват на постиженията си.



Кметът на Борово Валентин Панайотов определи събитието като повод за радост и уважение. "Това е пъстър и вкусен празник, утвърдил се като символ на трудолюбието и грижата за земята. Село Екзарх Йосиф с право може да се гордее със своите традиции в отглеждането на ябълки, плод, който не само дарява здраве и радост, но и обединява поколения в името на устойчивото развитие и съхранението на българския поминък“, допълни Панайотов и открои инициативността, съпричастността и ентусиазма на всички, които имат роля в реализирането на една от най-обичаните в целия регион ежегодни инициативи. "Вашето старание, вложено в съхранението на плодородието и духа на региона са вдъхновяващ пример за всички населени места в нашата община“, отбеляза още кметът на Борово и пожела добрите традиции да продължат да се предават от поколение на поколение.



Кметът на румънската община Скиту Йонел Пашол, която е побратимена с Екзарх Йосиф, също изтъкна ролята на Лили Ганчева за развитието на трансграничното сътрудничество. Той каза, че е впечатлен от направеното през годините за съхраняването на паметта и създадените музейни експозиции и изрази надежда за развитие на съвместни трансгранични проекти. Пашол бе придружен и от двама общински съветници Ника Джордже, Оля Мариус.



Всички присъстващи на празника подчертаха заслугата на бившия ректор на Русенския университет проф. Атанас Митков, който след пенсионирането си се заселва за постоянно в русенското село. През 2006 г., когато за пръв път се чества празникът, в района се отглеждали 12 сорта ябълки. Днес те са вече 27, което е над половината от акредитираните сортове в цялата страна, които са общо 44. Преди няколко години проф. Митков е направил дарение от 250 ябълкови дръвчета, които били засадени и днес вече дават плод. По традиция празникът бе съпътстван от кулинарна изложба на сладкиши, приготвени с вкусния плод. За първи път бяха представени над 35 различни вида ябълкови сладкиши, както и 21 козметични продукта, стоки за бита и домакинството, в чийто състав има ябълка. За всички присъстващи беше осигурен ябълков сок и вкусен ябълков пай.



Беше подготвена и богата фолклорна програма, като кулминацията в нея бяха изпълненията на Сунай Чалъков.



По традиция празникът се организира около 28 август, когато се чества Успение на Св. Богородица по стар стил. Днес бяха отбелязани и 91 години от новото име на населеното място. На 20 август 1934 година селото е преименувано от Кара Коджа Али на Екзарх Йосиф.