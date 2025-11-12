Проекто-проучвателните дейности за укрепване на брега на река Дунав в района на гр. Мартен, Русенско, предстои да приключат до края на годината, съобщи областният управител Драгомир Драганов.След инспекция на място той обясни, че в момента се извършват контролни измервания за определяне на геодинамичното състояние на бреговия откос над речната тераса и предстои заснемане на подводния релеф на реката. Последното ще се реализира с моторна лодка, оборудвана със система за сканиране на речното дъно.Инженерно-геоложкото проучване за определяна на геофизичните характеристики на земната основа вече са приключили. По думите на областния управител всички дейности са в срок и в началото на следващата година трябва да започне следващата фаза, т.е. изготвянето на самата проектна документация за бъдещото укрепване на брега. Подготвянето на документацията ще отнеме около 2 месеца. Едва след това ще се стартира нова обществена поръчка за предстоящите строително-ремонтни дейности.Припомняме, че дейностите започнаха в началото на тази година след като областният управител Драгомир Драганов с подкрепата на правителството осигури необходимото финансиране, което е в размер на 393 290 лева без ДДС, или 471 948 лв. с ДДС. Сумата е с близо 100 000 лева по-малко от първоначално обявената от Областната управа стойност за услугата. Изпълнител е държавната фирма "Геозащита Плевен“. Проучванията обхващат периметъра от км 481.8 до км 484 на десния бряг на река Дунав в района на гр. Мартен, като целта е да се проследи движението на река Дунав и подпочвените води.До тази необходимост се стигна след като стана ясно, че са развити ерозионни процеси на десния бряг на р. Дунав, от външната страна на ляв завой на реката. Те обхващат бреговата ивица от речен км. 481.8 до речен км 484.0, която под негативното влияние на развиващите се процеси постепенно се измества към урбанизираната територия на града. В участъка с развитите руслови процеси са изградени буни, на около 500 м една от друга. При извършен оглед през миналата година е установено продължаващо развитие на ерозионните процеси и отнемане на допълнителни площи от заливната тераса на реката. За периода 11.02.2021 г. – 11.04.2023 г., е отнета ивица от брега с ширина до 5 м (между р.км 481.8 р.км 483) и до 15 м (между р.км 483 и р.км 484). Скоростта на процесите достига до 5м/годишно, което определя степента на развитие на ерозионните процеси като силна. Засегнатата брегова ивица в района на гр. Мартен попада в пети критичен участък Русе – Сланотрън (км 489-479), съгласно изследванията на речния бряг, проведени през 1998 г. На около 120 м преди р.км 484, в района на Индустриална зона "Тегра“, е изградена брегозащитна стена, която към момента е в добро състояние.Ерозията в незащитените участъци от десния бряг на р. Дунав е непрекъснат процес, който отнема големи площи от територията на страната. Високата интензивност на ерозионните процеси ще продължи да отнема участъци от крайбрежната ивица и ще доведе до постепенно изместване на бреговите откоси на северозапад към урбанизираната територия на гр. Мартен. При високи водни стоежи на реката, водите достигат в непосредствена близост до жилищните сгради в западните покрайнини на града и създават опасност за населението.