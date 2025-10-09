ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Нивото на реките Янтра и Русенски Лом продължава да се повишава, но те все още са далеко от критичните нива. По данни от Областния съвет за сигурност към областния управител Драгомир Драганов река Янтра е на два метра от преливане при село Кривина. В момента нейното ниво е малко над 3 метра. Други критични участъци на този етап няма по думите на Драганов.
Изключение прави компрометираната дига на язовира в Николово. Областният управител коментира, че няма населени места в региона без ток и вода. Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника, категоричен бе Драганов. Той посочи, че републиканската пътна мрежа е проходима и няма залети участъци. В гр. Мартен, където са наводнени близо 300 дка. земя, е закаран специален хидропомпен агрегат на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението. Машината изпомпва по около 500 литра в секунда от помпената станция на Мартен и прехвърля водата към река Дунав. Благодарение на това, че в минута се изпомпват 30 кубични метра вода, нивото на водата там е спаднало с 10 см.
На най-рисковите точки, които се намират в най-ниските части са осигурени денонощни дежурства. От огледите на място Драганов посочи, че е компрометиран железният мост край Ценово. Съоръжението не се използва за преминаване на автомобили, но понякога се използва от земеделците за прекарване на техника и животни.
Най-вероятно ще бъде задействан механизмът за подпомагане по междуведомствената комисия за бедствия и аварии към Министерския съвет, съобщават от Областната администрация в Русе. Ситуацията се следи и от заместник областния управител Георги Георгиев, който също е постоянно на терен. На Дунав мост ситуацията също е нормална и няма проблем с преминаването на граничния преход между България и Румъния. Усложнена остава обстановката в района на "Свободна зона“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 117
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: