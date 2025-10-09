Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Автор: Емануела Вилизарова 17:19Коментари (0)0
© Областна администрация - Русе
Денонощно следим нивото на реките и язовирите в Русенско, заяви областният управител Драгомир Драганов. По-рано днес той заедно с експерти от администрацията и кметовете на общини от региона посети най-рисковите участъци в областта.

Нивото на реките Янтра и Русенски Лом продължава да се повишава, но те все още са далеко от критичните нива. По данни от Областния съвет за сигурност към областния управител Драгомир Драганов река Янтра е на два метра от преливане при село Кривина. В момента нейното ниво е малко над 3 метра. Други критични участъци на този етап няма по думите на Драганов.

Изключение прави компрометираната дига на язовира в Николово. Областният управител коментира, че няма населени места в региона без ток и вода. Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника, категоричен бе Драганов. Той посочи, че републиканската пътна мрежа е проходима и няма залети участъци. В гр. Мартен, където са наводнени близо 300 дка. земя, е закаран специален хидропомпен агрегат на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението. Машината изпомпва по около 500 литра в секунда от помпената станция на Мартен и прехвърля водата към река Дунав. Благодарение на това, че в минута се изпомпват 30 кубични метра вода, нивото на водата там е спаднало с 10 см.

На най-рисковите точки, които се намират в най-ниските части са осигурени денонощни дежурства. От огледите на място Драганов посочи, че е компрометиран железният мост край Ценово. Съоръжението не се използва за преминаване на автомобили, но понякога се използва от земеделците за прекарване на техника и животни.

Най-вероятно ще бъде задействан механизмът за подпомагане по междуведомствената комисия за бедствия и аварии към Министерския съвет, съобщават от Областната администрация в Русе. Ситуацията се следи и от заместник областния управител Георги Георгиев, който също е постоянно на терен. На Дунав мост ситуацията също е нормална и няма проблем с преминаването на граничния преход между България и Румъния. Усложнена остава обстановката в района на "Свободна зона“.

Още по темата: общо новини по темата: 117
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
Актуални теми
Водна криза
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Изграждане на Национална детска болница в София
София или Варна да е домакин на Евроволей 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: