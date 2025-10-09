Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника

© Областна администрация - Русе Денонощно следим нивото на реките и язовирите в Русенско, заяви областният управител Драгомир Драганов. По-рано днес той заедно с експерти от администрацията и кметовете на общини от региона посети най-рисковите участъци в областта.



Нивото на реките Янтра и Русенски Лом продължава да се повишава, но те все още са далеко от критичните нива. По данни от Областния съвет за сигурност към областния управител Драгомир Драганов река Янтра е на два метра от преливане при село Кривина. В момента нейното ниво е малко над 3 метра. Други критични участъци на този етап няма по думите на Драганов.



Изключение прави компрометираната дига на язовира в Николово. Областният управител коментира, че няма населени места в региона без ток и вода. Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника, категоричен бе Драганов. Той посочи, че републиканската пътна мрежа е проходима и няма залети участъци. В гр. Мартен, където са наводнени близо 300 дка. земя, е закаран специален хидропомпен агрегат на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението. Машината изпомпва по около 500 литра в секунда от помпената станция на Мартен и прехвърля водата към река Дунав. Благодарение на това, че в минута се изпомпват 30 кубични метра вода, нивото на водата там е спаднало с 10 см.



На най-рисковите точки, които се намират в най-ниските части са осигурени денонощни дежурства. От огледите на място Драганов посочи, че е компрометиран железният мост край Ценово. Съоръжението не се използва за преминаване на автомобили, но понякога се използва от земеделците за прекарване на техника и животни.



Най-вероятно ще бъде задействан механизмът за подпомагане по междуведомствената комисия за бедствия и аварии към Министерския съвет, съобщават от Областната администрация в Русе. Ситуацията се следи и от заместник областния управител Георги Георгиев, който също е постоянно на терен. На Дунав мост ситуацията също е нормална и няма проблем с преминаването на граничния преход между България и Румъния. Усложнена остава обстановката в района на "Свободна зона“.