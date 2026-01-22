Два автомобила изгоряха при пожар в Плевен
По първоначална информация няма пострадали хора. Причините за пожара към момента остават неустановени. Нанесени са значителни материални щети по лек автомобил "Опел", а на другия автомобил - "Рено", са унищожени въздуховодите в двигателя, предното стъкло и електрическата инсталация.
През деня ще бъдат извършени огледи на местопроизшествието. Разследването е поето от Второ районно управление – Плевен, а за случая е уведомена Районната прокуратура.
