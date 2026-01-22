Два автомобила изгоряха тази нощ в град Плевен, съобщиха от ОД на МВР - Плевен. Сигналът за инцидента е постъпил в Оперативния център на РДПБЗН в 00:47 часа. На място е пристигнал екип на районната служба, който бързо овладял и ликвидирал пламъците.По първоначална информация няма пострадали хора. Причините за пожара към момента остават неустановени. Нанесени са значителни материални щети по лек автомобил "Опел", а на другия автомобил - "Рено", са унищожени въздуховодите в двигателя, предното стъкло и електрическата инсталация.През деня ще бъдат извършени огледи на местопроизшествието. Разследването е поето от Второ районно управление – Плевен, а за случая е уведомена Районната прокуратура.