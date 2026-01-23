През изминалото денонощие на територията на Плевенска област са регистрирани два пожара в леки автомобили, съобщиха от ОД на МВР - Плевен.Първият инцидент е станал днес в 05:43 часа в Оперативния център на РДПБЗН – Плевен е получено съобщение за пожар в лек автомобил на плевенската улица "Цар Самуил". Незабавно на мястото са изпратени екипи от районната служба, които локализирали и потушили пламъците.Според първоначалната информация, водачът на автомобил "Тойота" е загубил контрол над управлението и се е блъснал в бетонна стена, вследствие на което е възникнал пожар. Унищожени са двигателен отсек, предната регистрационна табела и предното стъкло на колата.Вторият пожар е възникнал на 22 януари в 17:27 часа в град Кнежа на ул. "Димитър Благоев". Лек автомобил се е запалил вследствие на късо съединение. Огънят е нанесъл значителни материални щети по колата. Пламъците са локализирани и потушени от служители на РСПБЗН – Кнежа.В двата случая няма пострадали хора, а служителите на пожарната реагирали своевременно за ограничаване на щетите.