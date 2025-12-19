На 18 декември около 09:00 часа служители на РУ – Две могили, при изпълнение на дейности по пътен контрол на първокласен път I-5, в района на км 26 - в землището на гр. Две могили, са спрели за проверка лек автомобил "Тойота Ярис“. Установено е, че превозното средство е управлява мъж на 49 г. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, уредът е отчел положителен резултат над 1.2 промила. На водача е издаден талон за медицинско изследване и той е бил придружен до лечебно заведение в гр. Русе за вземане на кръвна проба.Съставен му е акт за установяване на административно нарушение. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, съобщиха от полицията.На 17 декември около 21:30 часа в гр. Глоджево на ул. "Камчия“ от автопатрул на РУ – Ветово е спрян за проверка автомобил "Джиип“, управляван от 51-годишен мъж. При проверка за употреба на алкохол с техническо средство е отчетен положителен резултат над 1.2 промила в издишания въздух. На водача е съставен акт и връчен талон за медицинско изследване, след което е бил конвоиран до лечебно заведение в гр. Русе.По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.