Двама чужденци се изгубиха в района на Рилските езера

Условията за туризъм в планините в неделя са лоши, съобщиха от Планинската служба на БЧК. Времето е ветровито и мъгливо по високите части.
Температурите са между 0 и 5°. В алпийския пояс все още има дебела снежна покривка.
Според прогнозата за над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци.
Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 2°.
