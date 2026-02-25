Двама души загинаха при тежко пътнотранспортно произшествие тази сутрин по пътя между Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба, съобщиха от ОД на МВР - Видин.Сигналът за катастрофата е подаден около 5:30 часа на телефон 112. Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.По първоначални данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво. На място са загинали 74-годишният водач от село Дъбравка и 54-годишна жена от село Рабиша, пътувала на предната седалка.Други двама пътници, 46-годишна жена и 7-годишно момче, са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ - Видин.Извършва се оглед на местопроизшествието от оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.