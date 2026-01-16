Сподели close
Двама мъже от Разград, обвиняеми за държане на наркотични вещества с цел разпространение, са задържани в ареста по искания на Окръжната прокуратура в града, съобщиха от Апелативна прокуратура - Варна. 

След като исканията на Окръжна прокуратура – Разград бяха уважени и приети за основателни, съдът определи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", спрямо двама обвиняеми за държане на наркотични вещества с цел разпространение без надлежно разрешение. П.Д. (38 г.) и П.Б. (43 г.) са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 3 и 4.

Двамата мъже са известни на органите на реда и прокуратурата. П.Б. е многократно осъждан и към момента е в изпитателния срок на присъда, наложена му през 2024 година. Последното осъждане на П.Д. е било през 2023 година, като тогава на същия е наложено наказание "глоба".

Те са задържани на 14 януари 2026 година. В къща, използвана от П.Д., са намерени и иззети около 300 грама амфетамин на паста и малко количество марихуана. В дома на П.Б. са намерени и иззети допълнително количество амфетамин на паста – около 290 грама, малко над 35 грама екстази и около 15 грама марихуана. Назначени са експертизи, които имат за цел да покажат точните количества на иззетите забранени субстанции.

С постановление на наблюдаващия случая прокурор двамата бяха задържани за срок до 72 часа с оглед довеждането им пред съда за определяне на мерки за неотклонение. Определенията на Окръжния съд в Разград подлежат за обжалване пред Апелативен съд - Варна.