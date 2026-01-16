Двама мъже от Разград, обвиняеми за държане на наркотични вещества с цел разпространение, са задържани в ареста по искания на Окръжната прокуратура в града, съобщиха от Апелативна прокуратура - Варна.След като исканията на Окръжна прокуратура – Разград бяха уважени и приети за основателни, съдът определи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", спрямо двама обвиняеми за държане на наркотични вещества с цел разпространение без надлежно разрешение. П.Д. (38 г.) и П.Б. (43 г.) са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 3 и 4.Двамата мъже са известни на органите на реда и прокуратурата. П.Б. е многократно осъждан и към момента е в изпитателния срок на присъда, наложена му през 2024 година. Последното осъждане на П.Д. е било през 2023 година, като тогава на същия е наложено наказание "глоба".Те са задържани на 14 януари 2026 година. В къща, използвана от П.Д., са намерени и иззети около 300 грама амфетамин на паста и малко количество марихуана. В дома на П.Б. са намерени и иззети допълнително количество амфетамин на паста – около 290 грама, малко над 35 грама екстази и около 15 грама марихуана. Назначени са експертизи, които имат за цел да покажат точните количества на иззетите забранени субстанции.С постановление на наблюдаващия случая прокурор двамата бяха задържани за срок до 72 часа с оглед довеждането им пред съда за определяне на мерки за неотклонение. Определенията на Окръжния съд в Разград подлежат за обжалване пред Апелативен съд - Варна.