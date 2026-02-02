Двама мъже са привлечени към наказателна отговорност от Районна прокуратура - Търговище за кражба на селскостопански животни, извършена в съучастие, след повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, и чрез използване на моторно превозно средство. За един от тях – Д.М. (34 г.), престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор. Искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него е внесено в Районния съд в Търговище.Вторият обвиняем – С.Р. (18 г.), не е известен на органите на реда. Той не е осъждан и спрямо него е взета мярка за неотклонение "подписка".Кражбата е извършена рано сутринта на 26 януари 2026 година от стопанска постройка, намираща се в землището на село Бистра. Двамата мъже пристигнали в ранните часове на 26 януари с товарен автомобил в района на стопанството. Разпокрили част от покрива на постройката и през него успели да извадят 20 броя овце от породата "Ил дьо Франс". Натоварили ги в камиона и ги закарали в град Попово. Там ги продали на търговец на селскостопански животни.Сигнал за извършеното посегателство бил подаден още същия ден от собственика на стопанството. Стойността на откраднатите животни е изчислена приблизително на 7000 евро. Незабавно започнало разследване на случая, като бързите действия на служителите на ОД на МВР – Търговище довели до установяване на извършителите на кражбата и до задържането им. Част от откраднатите животни също са намерени.Предстои днес съдът да разгледа искането на прокуратурата за задържане под стража на Д.М. и да определи дали то е основателно. Според Наказателния кодекс на Република България извършеното от двамата мъже престъпление се наказва с "лишаване от свобода" за срок от 3 до 15 години.