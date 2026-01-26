Двама братя са задържани за побой, нанесен пред дискотека в центъра на град Разград.Около 02.00 часа на 25 януари между тях и 35-годишен мъж от самуилското село Желязковец възниква пререкание, което прераства в сбиване. Двамата нанесли удари с ръце и крака, при което потърпевшият е с извадена очна протеза.Прегледан е в МБАЛ-Разград и освободен за домашно лечение без опасност за живота. Побойниците на възраст 34 и 18 години са задържани в РУ-Разград.