Двама побойници извадили очната протеза на мъж пред дискотека в Разград
Около 02.00 часа на 25 януари между тях и 35-годишен мъж от самуилското село Желязковец възниква пререкание, което прераства в сбиване. Двамата нанесли удари с ръце и крака, при което потърпевшият е с извадена очна протеза.
Прегледан е в МБАЛ-Разград и освободен за домашно лечение без опасност за живота. Побойниците на възраст 34 и 18 години са задържани в РУ-Разград.
