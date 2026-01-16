Двама са кандидатите за директор на болницата в Монтана. Това са Тодор Тодоров и Виктор Спасов, разбраКонкурсът за избор на членове в съвет на директорите на МБАЛ “д-р Стамен Илиев“ бе обявен в края на 2025 г. Двамата кандидати са преминали успешно през първите два етапа, като се предстои третия и последен, а именно събеседване с кандидатите (интервю). Няма недопуснати кандидати.За представител на държавата кандидатите достигнали до последния етап са трима - Красимир Каменов, Даниел Петров и Йордан Гълъбов. За независим член на ръководството на болницата е допуснат само Цанко Мондешки.