Двама са пострадалите при инцидента в "Арсенал", прокуратурата поема случая

© Районна прокуратура-Стара Загора наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление за това, че днес в Завод 3 на "Арсенал“ АД в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, на двама мъже е причинена средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.



До момента е установено, че в 10,30 ч. в цех в завод "Арсенал“ в гр. Казанлък, по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин е настъпила трудова злополука.



Пострадали са двама мъже. Единият от тях е на 46 г. Той е с коремна травма, като му се извършва оперативна интервенция. Вторият е на 56 г. Той е с травма, увреждаща слуха му. В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.



По досъдебното производство се извършват действия по разследването - оглед на местопроизшествие. Предстои назначаване на съдебномедицинска и техническа експертизи за установяване на причината за настъпване на инцидента. Предстоят разпити на свидетели. Срокът за разследване е двумесечен.