Срещу двама водачи са образувани бързи производства, след като при полицейски проверки са заловени в нарушение на закона - да управляват МПС с положителни проби за алкохол и наркотици. На 19 март 2026 г., около 11:15 часа, в Борово, на ул. "Добри Чинтулов“ пред №23, полицейски служители спират за проверка лек автомобил "Тойота Корола Версо“ с русенска регистрация, съобщи полицията в Русе.Водачът – мъж на 42 години – е изпробван с техническо средство, което отчита 1,75 промила алкохол в издишания въздух. Лицето е отведено във филиал за спешна медицинска помощ в Бяла, където отказва да даде кръвна проба за изследване. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Същия ден, около 14:29 часа, в гр. Сливо поле, на бул. "България“ до №2А, автопатрул спира за проверка товарен автомобил "Фиат Дукато“ с разградска регистрация.Превозното средство е управлявано от мъж на 38 години от Русе. При извършен тест с техническо средство е отчетена положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Водачът отказва да предостави биологични проби за лабораторно изследване. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.