Двама шофьори в Русенско заловени с алкохол и наркотици зад волана
© ФОКУС
Водачът – мъж на 42 години – е изпробван с техническо средство, което отчита 1,75 промила алкохол в издишания въздух. Лицето е отведено във филиал за спешна медицинска помощ в Бяла, където отказва да даде кръвна проба за изследване. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Същия ден, около 14:29 часа, в гр. Сливо поле, на бул. "България“ до №2А, автопатрул спира за проверка товарен автомобил "Фиат Дукато“ с разградска регистрация.
Превозното средство е управлявано от мъж на 38 години от Русе. При извършен тест с техническо средство е отчетена положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Водачът отказва да предостави биологични проби за лабораторно изследване. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.
/
Шест години затвор за 19-годишния Николай, блъснал и убил трима души пред разградско заведение
17.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.