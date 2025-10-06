Двама зам.-кметове на Плевен са подали оставка

© Двама заместник-кметове са подали оставка в Плевен. Това съобщи кметът на общината Валентин Христов пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".



"Заявления за напускане са подали заместник-кметът с ресор "Териториално развитие“ Калоян Къдрийски и Маргарита Бахнева, която беше с ресор "Финансово-счетоводни дейности“, поясни той.



По думите му такова нещо може да се случи навсякъде и това не е нещо извънредно. Вече има назначен нов заместник-кмет с ресор "Финансово-счетоводни дейности“ - дългогодишният служител на Общината Евгени Генов. На мястото на Калоян Къдрийски в момента няма назначен. Предстои това да се случи, най-вероятно до една седмица.



Кметът добави, че това е тяхно лично желание и уважава желанието на всеки един.



По-рано стана ясно, че Калоян Къдрийски поема управлението на "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.