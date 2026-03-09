в неделя около 14.40 ч. в района между селата Дерманци и Ъглен, при пътен инцидент и последвал челен удар между два насрещно движещи се леки автомобила се възпламени едно от превозните средства.
Незабавно към мястото на произшествието бяха изпратени екипи на полиция, пожарна и медицинска помощ.
По първоначална информация само една от жертвите е била непълнолетна. В хода на следствените действия обаче е установено, че жертвите в запалилата се кола са три - 29-годишен мъж от с. Ракита, водач на превозното средство и двама пътници -14 годишно момиче от с.Бъркач и 10-годишно момче от с. Горно Абланово-обл. Русе. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч днес.
В същия автомобил пътува и мъж на 27-години, който след инцидента е откаран за преглед в болница и е освободен за домашно лечение. Другото превозно средство е управлявано от 70-годишен мъж от Русе, който не е пострадал. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват в рамките на досъдебно производство образувано в РУ Луковит и ръководено от Окръжна прокуратура-Ловеч.
Две деца са загинали при катастрофата в Луковитско, едното от Русенско
