Две деца са загинали при пожар в къща в село Липница, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".Сигнал за инцидента е подаден вчера в 15:16 ч. в оперативния център на РДПБЗН - Враца. Пожарът е причинен от самозапалил се комин вследствие от неправилно използване на печка на твърдо гориво, съобщиха от ОД на МВР - Враца.На място е изпратен един противопожарен автомобил с екип от РСПБЗН - Оряхово, който е успял да ликвидира пожара. При инцидента са загинали две деца - близначки на възраст 1 година и 11 месеца.По случая е образувано досъдебно производство.