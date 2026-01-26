Две деца загинаха при пожар във Врачанско
© Снимката е илюстративна
Сигнал за инцидента е подаден вчера в 15:16 ч. в оперативния център на РДПБЗН - Враца. Пожарът е причинен от самозапалил се комин вследствие от неправилно използване на печка на твърдо гориво, съобщиха от ОД на МВР - Враца.
На място е изпратен един противопожарен автомобил с екип от РСПБЗН - Оряхово, който е успял да ликвидира пожара. При инцидента са загинали две деца - близначки на възраст 1 година и 11 месеца.
По случая е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
МВР с извънредна информация: Двама мъже ограбиха инкасо автомобил, открадната е сума от над 80 000 евро
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тежък инцидент на пистата край Седемте рилски езера
12:35 / 25.01.2026
Лияна Панделиева: Нищо не го спира да се настани в останките и да...
12:27 / 25.01.2026
Два автомобила изгоряха в Плевенско
12:31 / 23.01.2026
82-годишен мъж загина при пожар в дома си в Ловешко
10:14 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.