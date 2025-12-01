Две са катастрофите в София тази нощ, има загинали възрастен мъж и полицай
Първата е станала в 1:40 ч. тази нощ. Водач на тежкотоварен автомобил със сръбска регистрация удря 61-годишен пешеходец, който пресича пътното платно. Блъснатият загива на място, съобщиха от СДВР за "Фокус".
Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.
Второто ПТП е станало часове по-късно, около 04:20 ч. Докато екип отцепва района след първия инцидент, лек автомобил, движещ се в посока "Ботевградско шосе", блъска полицейския патрул. Вследствие на това загива 42-годишен полицай.
От АПИ съобщиха, че движението при разклона за бул. "Рожен" в посока "Ботевградско шосе" е възстановено.
