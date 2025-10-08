ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуирани са шестима души
Семействата сами са подали сигнал за проблема рано тази сутрин, след като са чули силни тътени.
"Незабавно реагирахме, като се отзовахме на място“, коментира Генчев.
Сред евакуираните са 60-годишна жена и 5-членно семейство.
Пропадналите къщи се намират в западната част на Свищов, като са разположени върху хълмист терен. Състоянието им е било компрометирано още преди обилните валежи, които паднаха в последните няколко дни,
"И към двата имота е проявявано безстопанствено отношение годините. Те не са поддържани, особено едната постройка, която е рухнала изцяло. При другата вероятно става въпрос за преовлацняване на почвата, тя е върху скат и земната маса е пропаднала изцяло на границата на къщата. Основите са силно преовлажнени и това е довело до проблема“, обясни още кметът.
Електрическото захранване на имотите е изключено. За кризисната ситуация са уведомени всички институции.
Кметът Генчо Генчев обобщи и, че неспиращите вече над 2 дни валежи в района не са създали предпоставка за други тревожни ситуации.
Първоначалната информация, която дойде от града, бе за паднала подпорна стена.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 98
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: