Дядо Коледа на трактор занесе подаръци на децата в с. Сандрово
Събитието бе отложено заради лошото време, но днес от 15 часа тракторът потегли от центъра на селото.
Инициативата е на кметство Сандрово, съвместно с Училищното настоятелство на селото и НЧ "Васил Левски-1928г.".
