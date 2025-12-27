Коледният трактор с Дядо Коледа раздаде подаръците и лакомствата по домовете на всички деца от село Сандрово, съобщиха от Общината.Събитието бе отложено заради лошото време, но днес от 15 часа тракторът потегли от центъра на селото.Инициативата е на кметство Сандрово, съвместно с Училищното настоятелство на селото и НЧ "Васил Левски-1928г.".