© ЕЦТП виж галерията Със сликове гуми, със 218 км/ч, на връх първия учебен ден, когато слагаме раниците гърбовете на нашите деца и ги изпращаме на училище, в същия ден поредния джигит се размаза на входа на София. Това съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики във връзка с тежката катастрофа на бул. "Ботевградско шосе".



"Пълно безобразие и незачитане на правилата. Резултатът е един умрял, по-скоро размазан, този път без случайни жертви. Късмет, може би", пише още Русинова.



Припомняме, че инцидентът стана тази сутрин в посока АМ "Хемус". Все още няма официална информация от СДВР по случая.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.