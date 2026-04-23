ЕРП Север успешно реализира проект за рехабилитация на въздушен електропровод средно напрежение ВЕЛ 20 kV "Ботров“, с който ще се повиши надеждността и качеството на електрозахранването в региона. Това съобщиха от дружеството.

Проектът обхвана електропровод с обща дължина 14,1 километра въздушна линия и 415 метра кабелна линия. Чрез съоръжението се осигурява електрозахранване на редица трафопостове в град Борово и с. Батишница в област Русе.

Ремонтните дейности, извършени в първата половина на април, включиха подмяна на компрометирани изолатори и стълбове в амортизирано техническо състояние. Инвестицията е част от цялостна инвестиционна и ремонтна програма на дружеството с цел подобряване на експлоатационната надеждност на мрежата.

С нейното приключване ще се осигури значително по-стабилно електрозахранване за над 1000 клиенти на компанията, намаляване на риска от аварии и по-лесно и безопасно обслужване на съоръженията, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

С тази инвестиция ЕРП Север продължава да изпълнява своята стратегия за модернизация на електроразпределителната мрежа и осигуряване на по-високо качество на услугите за своите клиенти.