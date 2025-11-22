Един български град реши: Санкции от 300 до 500 лв. за учениците, които пушат
© Bulgaria ON AIR
На пълнолетните се налагат глоби, а десетки деца отиват в педагогическа стая.
При първи нарушения санкцията е от 300 до 500 лв. При повторни санкцията се увеличава. Акцията е на общинската администрация, полицията и регионалната здравна инспекция.
"Голяма част от нас са били свидетели за това как учениците се събират на групички и пушат, а особено тревожни са и тенденциите в последно време. Информация достига до нас за това, че все повече вредни вещества се разпространяват на различни локации и ние знаем, че един порок води до друг порок", коментира пред Bulgaria ON AIR секретарят на община Стара Загора Николай Диков.
"На проверките, които сме направили до този етап, вече има 10 непълнолетни лица, които отиват в Детска педагогическа стая и има три пълнолетни лица, на които са съставени съответно констативни протоколи и в последствие актове по Закона за здравето", обясни той.
"По време на проверката аз останах доста изумен от всички тези хора, които изведнъж се появиха. Поискаха ми личен документ и след като го подадох ми съобщиха, че това е проверка. Мисля, че площите на училището са само където се намира то, а не целият му район", сподели младеж.
"Ние ще продължим със съвместните проверки с другите институции, за да постигнем все пак някакво намаляване на процента тютюнопушене в района на училищата и да опазим здравето и живота на децата ни", категорична е началникът на отдел "Държавен здравен контрол" при РЗИ Стара Загора Миглена Илиева.
