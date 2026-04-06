Един загинал и трима в болница след челна катастрофа на пътя Добрич – Силистра край Хитово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР за ФОКУС.

По информация на инцидентът е станал около 18 часа, като лек автомобил се е сбълскал с идващ тежкотоварен автомобил. Загинал е пътник от лекия автомобил, а трима са откарани в болница. Към момента не е ясно състоянието им.

По непотвърдена информация във автомобила са пътували жени.

От АПИ съобщават, че е ограничено е движението по пътя в района на с. Хитово. Обходият маршрут в посока Силистра е Карапелит – Тервел - Коларци, а този в посока Добрич е Коларци - Тервел - Карапелит. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".