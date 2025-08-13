Екоинспекцията в Русе наложи глоби за над 200 000 лева през юли

© Експертите на РИОСВ – Русе извършиха 138 проверки на 119 обекта през юли. От тях планови са 88, а 50 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 95 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. През месеца са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения, а директорът на екоинспекцията е издал две наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции на общ размер 201 000 лв. Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби/имуществени санкции са 26 080 лв., а по еднократни и текущи санкции 54 316,30 лв.



Пълният текст на месечната справка за контролна дейност през юли е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Русе ТУК.