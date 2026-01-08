Електрозахранването в Две могили е напълно възстановено
До прекъсването на тока в населеното място се стигна вследствие на силен вятър и паднали дървета върху електропреносната мрежа.
За кратко захранването беше спрямо и в селата Голямо и Малко Враново, Кошарна, Юделник и Стамболово. В момента екипи на "ЕРП – Север“ работят по отстраняване на аварии по електропреносната мрежа в Ново село, Смирненски, Долно Абланово и Просена.
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
21:17 / 07.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в община Крумовград
18:54 / 07.01.2026
