Електрозахранването в Две могили, където по-рано имаше проблеми, вече е напълно възстановено.До прекъсването на тока в населеното място се стигна вследствие на силен вятър и паднали дървета върху електропреносната мрежа.За кратко захранването беше спрямо и в селата Голямо и Малко Враново, Кошарна, Юделник и Стамболово. В момента екипи на "ЕРП – Север“ работят по отстраняване на аварии по електропреносната мрежа в Ново село, Смирненски, Долно Абланово и Просена.