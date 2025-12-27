Ето къде има ремонти по пътищата на област Русе
Времето над страната е предимно ясно. Температурите са в интервала от -7° С до +9°С.
Временно са въведени ограничения за преводни средства по път ІІІ-202. Движението по път IРусе – Щръклево – Нисово – Кацелово при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта 40 км/ч.
Ремонтни дейности се извършват по път III-501. Движението по път Иваново – Две могили – Борово – Бяла от км 22+200 до км 52+610 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети и рязане на храсти, смяна на еластични огради, смяна на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка. В определени работни участъци движението на МПС се осъществява в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч. в населено място и 60 км/ч. извън населено място. Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти.
Движението по път Ценово - Обретеник от км 0+000 до км 15+632 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Ограничение на скоростта е 50 км/ч. в населено място и 60км/ч. извън населено място. Движението се регулира от сигналисти.

