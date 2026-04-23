Симулиран пожар тества готовността за адекватна реакция при кризисна ситуация в ЕГ "Пейо Яворов“ - Силистра. Пожаро-тактическото занятие се проведе на 22 април под ръководството на инспектор Живко Петров от РС "Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигнал за "пожар“ в котелното помещение задейства евакуационния план на училището, съгласно който ученици и учители организирано напуснаха училищната сграда. Паралелно с това бяха предприети гасителни действия от пристигналите на адреса два противопожарни екипа. Със спасителна качулка за обдишване бе изведена ученичка, "пострадала“ след вдишване на дим.

На финала на стажантската им програма в занятието участваха и новоназначени огнеборци дни преди да поемат наряд в дежурните смени.

Тренировката се проведе по план на РСБПЗН-Силистра. Целта е да се повиши ефективността и координацията при реални кризисни ситуации.