Евакуират с хеликоптер жена с измръзвания от хижа в Рила
Първият опит за въздушна евакуация, направен вчера, се е провалил заради бурния вятър и лошата видимост.
Спасителните екипи, пристигнали на мястото днес, са оказали първа помощ на пострадалата, след което тя е транспортирана с хеликоптер до болница "Света Анна".
Времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване, алармират от Планинската спасителна служба. Температурите са отрицателни, минус 10 градуса, засега облачността е висока. На много места има силен и бурен вятър и хората трябва да са предупредени, че има много голяма опасност от измръзвания, защото с вятъра усещането е за още по-ниски температури.
От спасителната служба съветват туристите да са много добре подготвени с дебели и топли дрехи, обувки, чорапи и ръкавици, с топли напитки и допълнителни батерии, да тръгват навреме, да са планирали добре маршрутите си, да не отиват на всяка цена, закъдето са планирали да тръгнат, ако условията са влошени.
