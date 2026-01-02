Хеликоптер е вдигнат по спешност за втори пореден ден в опит да достигне високопланинската хижа "Иван Вазов" в Рила, където жена се намира в критично състояние с тежки измръзвания на крайниците, съобщиха заот Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).Първият опит за въздушна евакуация, направен вчера, се е провалил заради бурния вятър и лошата видимост.Спасителните екипи, пристигнали на мястото днес, са оказали първа помощ на пострадалата, след което тя е транспортирана с хеликоптер до болница "Света Анна".Времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване, алармират от Планинската спасителна служба. Температурите са отрицателни, минус 10 градуса, засега облачността е висока. На много места има силен и бурен вятър и хората трябва да са предупредени, че има много голяма опасност от измръзвания, защото с вятъра усещането е за още по-ниски температури.От спасителната служба съветват туристите да са много добре подготвени с дебели и топли дрехи, обувки, чорапи и ръкавици, с топли напитки и допълнителни батерии, да тръгват навреме, да са планирали добре маршрутите си, да не отиват на всяка цена, закъдето са планирали да тръгнат, ако условията са влошени.