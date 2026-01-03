Фатален инцидент в София: Паднало дърво уби майка на две деца
В колата е било цялото семейство. Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.
Директорът на ПП "Витоша" след фаталния инцидент: Дървото е било изгнило отвътре, но това при проверката няма как да бъде установено
18:58
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност за живота, други трима са ранени
23.12
