Фатална катастрофа край Сливенско: 17-годишно момче загина, друго е ранено
Лек автомобил "Ауди А3", управляван от непълнолетно 17-годишно момче, е самокатастрофирал. При произшествието на място е починал водачът. Пострадал е 16-годишен пътник в автомобила, който е транспортиран до болнично заведение в град Сливен и настанен за лечение.
По случая е образувано досъдебно производство.
