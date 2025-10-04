ЗАРЕЖДАНЕ...
|Филиалът на Русенския университет във Видин откри академичната година и дипломира Випуск 2025
На откриването присъстваха ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, зам.-областният управител на област Видин г-жа Ирена Николова, Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий, началникът на Регионалното управление на образованието г-жа Веселка Асенова, както и представители на държавни, общински и неправителствени институции.
В своето приветствие ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова подчерта значимостта на празника:
"Днес е двоен празник – откриваме новата академична година и в същото време връчваме дипломите на поредния випуск. В един ден отбелязваме началото на пътя за новите студенти и успешен край на един етап от развитието за абсолвентите, които вече са готови да продължат своя професионален и личен път“, заяви доц. Атанасова.
През тази учебна година във филиала във Видин са приети 126 нови студенти, а по време на церемонията своите дипломи получиха 73 абсолвенти от седем специалности.
Сред тях шестима са първенци на своите специалности, отличени за висок успех и активна дейност.
От името на абсолвентите приветствие отправи Ивета Илиянова Дамянова – първенец на специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика“.
Филиалът на Русенския университет във Видин вече десет години е център за качествено висше образование в региона, като дава възможност на млади хора да получат съвременна подготовка в различни професионални направления, без да напускат родния си град.
