Филиалът на Русенския университет във Видин откри академичната година и дипломира Випуск 2025

© На 3 октомври 2025 г. филиалът на Русенския университет във Видин тържествено откри новата академична година и проведе промоция на Випуск 2025. Началото на церемонията бе поставено с изпълнение на Детски танцов състав "Дунав“.



На откриването присъстваха ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, зам.-областният управител на област Видин г-жа Ирена Николова, Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий, началникът на Регионалното управление на образованието г-жа Веселка Асенова, както и представители на държавни, общински и неправителствени институции.



В своето приветствие ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова подчерта значимостта на празника:



"Днес е двоен празник – откриваме новата академична година и в същото време връчваме дипломите на поредния випуск. В един ден отбелязваме началото на пътя за новите студенти и успешен край на един етап от развитието за абсолвентите, които вече са готови да продължат своя професионален и личен път“, заяви доц. Атанасова.



През тази учебна година във филиала във Видин са приети 126 нови студенти, а по време на церемонията своите дипломи получиха 73 абсолвенти от седем специалности.



Сред тях шестима са първенци на своите специалности, отличени за висок успех и активна дейност.



От името на абсолвентите приветствие отправи Ивета Илиянова Дамянова – първенец на специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика“.



Филиалът на Русенския университет във Видин вече десет години е център за качествено висше образование в региона, като дава възможност на млади хора да получат съвременна подготовка в различни професионални направления, без да напускат родния си град.