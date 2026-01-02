Фойерверка разкъса пръстите на дете в центъра на Равда
Злополуката е станала около 23:55 часа на 31 декември по време на новогодишния концерт в центъра на Равда. Според първоначалните данни неустановено по вид и модел пиротехническо изделие тип пиратка се е възпламенило в лявата ръка на 14-годишен местен младеж, разкъсвайки пръстите му.
Пострадалият е откаран в УМБАЛ-Бургас, където са започнали спешни медицински действия.
По случая е образувано досъдебно производство.
