Голямо количество цигари без бандерол от две търговски марки бе открито при специализирана операция на ГДБОП по противодействие на контрабандата на акцизни стоки. Иззети са около 400 мастербокса цигари – над 4 милиона къса, подготвени за транспортиране в Румъния през река Дунав. Стойността им на българския пазар се оценява на близо 700 000 евро.

В хода на операцията са задържани трима души по Закона за МВР за срок от 24 часа, а също така и камионът, използван за превоза на контрабандната стока. При последвалите действия са претърсени два имота, като са иззети мобилни телефони и други превозни средства, свързани с транспортирането на стоката.

Акцията бе проведена на 20 март 2026 г. на територията на град Лом. Материалите са докладвани на Районна прокуратура – Монтана, а разследването продължава.