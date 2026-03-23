Голямо количество цигари без бандерол от две търговски марки бе открито при специализирана операция на ГДБОП по противодействие на контрабандата на акцизни стоки. Иззети са около 400 мастербокса цигари – над 4 милиона къса, подготвени за транспортиране в Румъния през река Дунав. Стойността им на българския пазар се оценява на близо 700 000 евро.В хода на операцията са задържани трима души по Закона за МВР за срок от 24 часа, а също така и камионът, използван за превоза на контрабандната стока. При последвалите действия са претърсени два имота, като са иззети мобилни телефони и други превозни средства, свързани с транспортирането на стоката.Акцията бе проведена на 20 март 2026 г. на територията на град Лом. Материалите са докладвани на Районна прокуратура – Монтана, а разследването продължава.