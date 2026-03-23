ГДБОП иззе 400 мастербокса цигари без бандерол край Лом
В хода на операцията са задържани трима души по Закона за МВР за срок от 24 часа, а също така и камионът, използван за превоза на контрабандната стока. При последвалите действия са претърсени два имота, като са иззети мобилни телефони и други превозни средства, свързани с транспортирането на стоката.
Акцията бе проведена на 20 март 2026 г. на територията на град Лом. Материалите са докладвани на Районна прокуратура – Монтана, а разследването продължава.
