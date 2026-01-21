ГДБОП иззе килограм метамфетамини и 85 000 евро при акция във Видин
© ГДБОП
При проведените съвместни действия по разследването са проверени един автомобил и два имота в София.
При проверката на превозното средство, извършена на ТИР терминал в митническо бюро на областния град, е установена естествена кухина зад шофьорската седалка и пода на автомобила, в която са открити 2 броя пликове.
Съдържанието на единия е било бяло кристално вещество с тегло около 1 килограм (985 грама) - метамфетамин. В другия са открити множество евробанкноти с различен номинал, като общата им стойност възлиза на 84 500 хиляди евро.
Образувано е досъдебно производство, под надзора на Окръжна прокуратура - Видин. За срок от 24 часа по Закона на МВР са задържани две лица – шофьорът и неговият спътник. Повдигнати са им обвинения за осъществяване на престъпна дейност по смисъла на чл. 354а, ал. 1 от НК. Задържането на единия от обвиняемите е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои искане на постоянна мярка “задържане под стража".
