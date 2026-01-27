Пожар унищожи лек автомобил и два електрически скутера в гараж в Плевен, съобщиха от ОД на МВР - Плевен. Инцидентът е възникнал вчера вечерта на на ул. "Бяло море", като сигнал за произшествието е подаден в Оперативния център на РДПБЗН - Плевен в 18:06 часа.В резултат на огъня са унищожени лек автомобил, два електрически скутера, както и домашно имущество и техника, намиращи се в гаражното помещение.По първоначална информация причината за пожара е късо съединение. Огънят е локализиран и напълно погасен от екип на районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Плевен.При инцидента няма данни за пострадали хора.