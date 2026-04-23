В рамките на празничния за лесовъдите месец април и в навечерието на Световния ден на Земята, Начално училище "П. Р. Славейков" гр. Бяла проведе проектно-базирано обучение на тема "Биоразнообразие в гората". Към инициативата на училището се присъединиха и горските педагози Милен Игнатов и Боян Топузов, които гостуваха на учениците по време на тяхното посещение в местния парк. Лесовъдите се включиха в образователната програма на училището, като помогнаха на децата от трети "а" и "б" клас да влязат в ролята на истински изследователи. Паркът се превърна в импровизирана класна стая, където чрез разнообразни игри и практически занимания по методите на горската педагогика, малките ученици се запознаха отблизо с връзката между живата и неживата природа и научиха за ключовата роля, която дърветата играят за равновесието на планетата и живота на всички същества.

Горската педагогика е ключов елемент от съвременната дейност на горските стопанства. Чрез методите на учене чрез преживяване тя изгражда пряка емоционална връзка между подрастващите и горската екосистема. Съгласно нейните принципи, инвестицията в природосъобразното възпитание днес е най-добрата гаранция за съхраняването на българската гора в бъдеще.