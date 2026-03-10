Градският транспорт се движи нормално след протеста на шофьорите в Русе
Това стана възможно след като кметът на община Русе Пенчо Милков покани на среща организаторите на протеста, за да обсъдят възможностите и съвместните действия с държавата по отношение увеличението на възнагражденията на служителите в обществения транспорт.
Кръстовището на бул. "Трети март“ и ул. "Ген. Никола Рибаров“ е отворено и линии с номера № 2, № 6, № 9, № 16, № 19 и № 24 се движат нормално, съобщи Община Русе.
