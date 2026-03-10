Сподели close
Всички линии от "Общински транспорт“ се движат по обичайните си маршрути. Шестте линии, които трябваше да променят движението си тази сутрин заради протестните действия на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ, пътуват по обичайното си разписание и график.

Това стана възможно след като кметът на община Русе Пенчо Милков покани на среща организаторите на протеста, за да обсъдят възможностите и съвместните действия с държавата по отношение увеличението на възнагражденията на служителите в обществения транспорт.

Кръстовището на бул. "Трети март“ и ул. "Ген. Никола Рибаров“ е отворено и линии с номера № 2, № 6, № 9, № 16, № 19 и № 24 се движат нормално, съобщи Община Русе.