Жители на град Бяла и селата в общината стартираха петиция, с която настояват общинските съветници да преразгледат решението си за цената на билетите за автобусния транспорт. На сесия на местния парламент в Бяла през декември цените на градския и междуселищния транспорт бяха променени в контекста на приемането на еврото. Така от 1 януари 2026 г. цената на билета беше закръглена на 1.00 евро (близо 2 лева) - сума, която хората, създали петицията, определят като "непосилна за много от местните жители".Желанието на подписалите петицията е цената да стане 0.80 евро и решението да бъде взето още на следващата сесия на местния парламент. В петицията се казва, че при сегашните пенсии и минимални заплати сумата от 1 евро поставя хората с ниски доходи пред ситуацията да дават голяма част от дохода си, за да отидат и се върнат от работа, а пенсионерите трудно ще си позволят да ходят до аптека или лекар.Хората настояват за незабавно намаляване на цените на билетите и картите за жителите на община Бяла, за въвеждане на преференции за пенсионери и социално слаби граждани, които да гарантират правото им на придвижване и за публичен отчет от Общинския съвет защо е допуснато това поскъпване.Мотивите за промяна на цените всъщност бяха дадени още през декември на сесията на Общинския съвет чрез обосновката от управителя на общинско търговско дружество "БЕСКУ" ЕООД.Последната промяна на цените на билетите и месечни абонаментни карти е от 2022 г., когато с Решение № 560 по Протокол № 62/25.11.2022 г. Общински съвет Бяла, област Русе дава съгласие за увеличение на цените на билети за обществен превоз на пътници. Оттогава икономическата обстановка в страната и конкретно в сектора за превоз на пътници претърпя съществени промени.Налице е ръст на цените на горивата, а именно стойността на горивото формира основния дял от себестойността на пробега. Неколкократното повишаване на минималната работна заплата и осигурителните прагове доведе до значително нарастване на разходите за персонал. Индексът на потребителските цени и поскъпването на резервни частни, консумативи, смазочни материали, гуми, оскъпяват техническата поддръжка на автобусите. Към момента приходите от продажби на билети и месечни абонаментни карти не покриват реалната себестойност на превоза, което води до натрупване на загуби.“, се казва в докладната.Тогава бе заявено, че ако цените на билетите не бъдат актуализирани и след като за дружеството изпълнител е непосилно да изпълнява договора при тези финансови условия, е налице реален и непосредствен риск договорът да бъде прекратен и да бъде прекъснато изпълнението на превозите по междуселищните и градски автобусни линии от Общинската и Областната транспортни схеми от квотата на Община Бяла.