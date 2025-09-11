Хора от разградско пропищяха, точат им дебитните карти

© 58-годишна жена от град Исперих сигнализирала в Районното управление, че от банковата й сметка липсва сумата от 2 800 лв. По данни на жалбоподателката между 5 и 10 септември без нейно знание и съгласие е извършена неправомерна транзакция с дебитната й карта.



На 10 септември в РУ-Исперих е получен сигнал и от 52-годишна жена, която твърди, че същия ден от сметката на 80-годишната й майка са изтеглени неправомерно 820 лв, а от нейната сметка – 320 лв, като са използвани съответните дебитни карти.



По случаите се водят проверки по чл.249, ал.1 от НК. Това съобщават от ОДМВР - Разград.