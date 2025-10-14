Бързо производство за шофиране в нетрезво състояние е започнато в РУ – Бяла срещу 51-годишен водач, съобщиха от полицията в Русе.В нощта на 12 октомври, около 00:40 ч. на път I-5 в района на гр. Бяла екип на местното районно управление е спрял за проверка лек автомобил "Ауди А2“. При проба с техническо средство е отчетено наличие на 1,90 промила алкохол в издишания въздух.Водачът е отказал да даде кръвна проба за химическо изследване. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, регистрирано по описа на РУ – Бяла.