Хванаха шофьор с близо 2 промила алкохол в Бяла
В нощта на 12 октомври, около 00:40 ч. на път I-5 в района на гр. Бяла екип на местното районно управление е спрял за проверка лек автомобил "Ауди А2“. При проба с техническо средство е отчетено наличие на 1,90 промила алкохол в издишания въздух.
Водачът е отказал да даде кръвна проба за химическо изследване. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, регистрирано по описа на РУ – Бяла.
