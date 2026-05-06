По-рано вчера, около 10:40 ч., на главен път I-5 в участъка Русе – Велико Търново, в района на км 6+400 в посока към Русе, от екип на пътна полиция е извършена проверка на състав от пътни превозни средства – пловдивски товарен автомобил "Ивеко“ с прикачено полуремарке.

Водачът – 47-годишен мъж, български гражданин - е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, което е отчело над 3 промила алкохол в издишания въздух. На лицето е издаден талон за медицинско изследване, след което е задържано и конвоирано до лечебно заведение в гр. Русе, където е дал биологични проби за анализ.

За установеното нарушение е съставен акт по Закона за движението по пътищата. По случая е образувано бързо производство, съобщи Общината.