След оперативно-издирвателна дейност служители на РУ – Нови пазар разкриха и задържаха трима, съпричастни към телефонна измама. Престъплението е извършено по добре познатата схема "съдействие на полицията за залавяне на измамници“, при която извършителите въвеждат жертвите в заблуждение и ги убеждават да предоставят парични средства.На 4 февруари в полицейския участък в Каспичан е подаден сигнал от близък родственик на 79-годишна жена от града, който съобщила, че ден по-рано тя е станала жертва на телефонна измама. По думите ѝ, на домашния ѝ телефон се обадил мъж, представил се за полицейски служител. Той я убедил да съдейства за залавяне на телефонни измамници, като изпълни дадени от него указания. В последвал разговор с други лица жената била инструктирана да събере наличните в дома си пари и ценности и да ги предаде, като по този начин щяла да "помогне“ на органите на реда. Въвлечена в заблуждението, тя събрала 7000 лева и златна обеца и ги пуснала през терасата на жилището си на непознат. В хода на образуваното досъдебно производство са предприети редица неотложни оперативно-издирвателни действия от служителите на РУ – Нови пазар. Криминалисти установили и задържали трима съпричастни към деянието – двама мъже и една жена от Нови пазар.Извършени са претърсвания на частни адреси и на моторно превозно средство, при които са иззети парични суми, мобилни телефони и документи, имащи отношение към разследването. Задържани са за срок до 24 часа. Работата по документиране на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.Днес опитите за измами в областта продължават. На стационарни телефони звънят мъже, които се представят за полицаи. Обясняват на хората, че телефонни измамници разполагат със списък, по който звънят и се опитват да убедят жертвите да съдействат при залавянето им. Разпитват ги за налични суми в домовете им и дали имат спестявания в банките. До момента на всички, на които са позвънили, са разбрали, че става дума за измамници, които се представят за полицаи.Отново отправяме апел гражданите да не се доверяват на телефонни обаждания с искане за пари, независимо под какъв предлог, и при съмнение незабавно да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото районно управление.