Ибиса отново е под вода: Бурята "Алис" предизвика хаос на летището
Автор: Николина Александрова 17:22
©
виж галерията
Ибиса отново се оказа в плен на наводненията, след като бурята "Алис" удари популярния испански остров с проливни дъждове, пише The Sun.

Бурята парализира летището, причини прекъсвания на електрозахранването и принуди властите да разположат военни сили за втори път в рамките на петнадесет дни.

На летището в Ибиса цареше хаос, тъй като водата се стичаше от покрива в чакалните и контролните зали, а персоналът и пътниците се опитваха да се защитят.

Според AENA (национален орган за управление на летищата в Испания) летището е било затворено за повече от час, тъй като пистата и вътрешните помещения са били наводнени.

Общо 24 полета са отменени от следобеда нататък. Британски и други туристи се оказаха блокирани на летището, а няколко полета бяха пренасочени към Майорка и други близки дестинации.

